Первопричиной кризиса в армии есть то, что у украинского солдата нет прав

В День вооруженных сил Украины хочу призвать всех к борьбе за права военных

иллюстративное фото: из открытых источников

Первопричиной кризиса в армии (в результате путем выхода из нее) является то, что по факту у украинского солдата НЕТ ПРАВ. И если эти права все-таки защитить, можно получить совсем другую армию и новую страну.

В нынешней реальности у трудового украинского бойца есть только обязанности – от абстрактных обязанностей перед Родиной, украинским народом и т.п., и до конкретных: выполнять все, что скажет командир.

Это очень резко звучит, но хотел бы услышать аргументы тех, кто считает, что это не так.

Бесправие сопровождает военнообязанного на всех этапах его судьбы, и на всех этих этапах она подталкивает украинского гражданина к уклонению от исполнения его обязанности по защите Родины.

Украинский солдат, мобилизованный или с подписанным контрактом, имеет право на надлежащие условия, качественное и современное обучение на этапе базовой общевойсковой подготовки.

Однако очень часто он попадает в антисанитарные условия, наносящие большой вред его здоровью в самом начале его военной карьеры. Очень часто он получает тупую муштру образца XIX века вместо тренировки для выживания в высокотехнологичной войне ХХ века. И из учебных центров происходит львиная доля СОЧ.

Далее украинский солдат имеет право требовать предоставления ему надлежащего оборудования и вооружения, с надлежащим качеством. Однако часто ему выдают какой-нибудь мусор или недоработки вместо оружия.

Его боевая производительность поэтому почти равна нулю. И, к сожалению, у него нет реальной возможности пожаловаться, чтобы халатное отношение военных чиновников получило должное наказание, а он получил должное оружие.

Ему приходится за свой счет, или за счет волонтеров, на свой страх и риск выходить из этой ситуации, покупая необходимые компоненты и как-то перерабатывая то, что ему дают.

Проблему безразличия военного начальства решают за счет рядового состава. Ну или рядовой состав просто убегает из армии в СОЧ.

Далее когда солдат немного повоевал, получил необходимый опыт и профессиональные навыки, он хочет занять это место в системе обороны, потому что он лучший этим навыкам и опыту отвечает. Однако этот солдат не может перевестись в армию. Ибо он – собственность начальства.

Даже если его командиры отпускают, то военные чиновники будут месяцами игнорировать его потребность в переводе.

И на то он не сможет кому-то пожаловаться, и он пойдет в СОЧ.

Но если он все-таки стиснет зубы и не пойдет в СОЧ, когда он захочет применить свой боевой опыт и свои профессиональные навыки на более высоких должностях, то ему в назначении на эти должности откажут незаконно. Ибо какой-то чиновник не сделал инструкцию о том, как применять гарантированное государство право назначить человека с соответствующим опытом, но без соответствующего военного звания на руководящую должность. Чиновник элементарно не исполняет свои обязанности, но солдат не может пожаловаться на это невыполнение никому.

***

Я неоднократно говорил, что меня удивляло, насколько Украина имеет бесправных защитников, при том, что ее население однозначно одно из самых свободолюбивых в мире.

Некоторое время можно было объяснять тем, что во время полномасштабной войны граждане сознательно воздерживаются от любых публичных протестов, в том числе даже в пользу прав военнослужащих.

Но картонные протесты этим летом показали другое – украинское общество живет и интересуется своей будущей судьбой так же активно.

Просто эта активная часть общества удивительным образом не понимает, что главные проблемы страны – это проблемы армии, другие проблемы с ними никоим образом не сравнятся.

Так называемая политическая оппозиция, все эти партии и фракции находятся в старой парадигме, и новой реальности, в армии не замечают.

Горячая линия и военный омбудсмен перегружены, отнюдь не спроектированы для того, чтобы радикальным образом реформировать армию, как это сейчас нужно.

Но надежда есть.

Есть сегодня один класс, одна социальная группа, которая может спасти вооруженные силы от бесправия. Это новое поколение командиров, медийных, успешных и харизматичных.

Они уже работают над тем, чтобы сказать обществу о проблемах и одновременно добиться от государства необходимых решений.

И я не вижу для них сейчас другого пути как просто неформальным или даже формальным образом объединиться и совместно отстаивать интересы рядовых, стать их голосом.

Боевые успехи этих команд являются основой авторитета. Чиновники и должностные лица вынуждены их слушать.

Поэтому сделать мобилизацию справедливой, побороть движение уклонистов, обеспечить права на надлежащее денежное и жилищное обеспечение бойцов, право на перевод, упрощенные механизмы возвращения из сзч, восстановить военную юстицию, организовать надлежащий рекрутинг иностранцев на уровне государства и т.д.

***

Рано или поздно так и будет.

Всех держащихся я поздравляю с сегодняшним праздником!

Поздравляю и призываю к ежедневной работе в пользу перемен в нашей армии.

Право не дается, право берется. Изменилось или исчезнем.