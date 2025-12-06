Спортсмен із Закарпаття здобув історичну перемогу на Кубку світу з лижної акробатики

фото: НОК України та олімпійська команда

Уродженець міста Берегове Олександр Окіпнюк здобув перемогу на першому етапі Кубку світу на гірськолижному курорті «Рука» у Фінляндії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Як зазначається, до суперфіналу українець потрапив з шостим результатом.

У боротьбі за нагороди Олександр виконав найскладніший стрибок зі своєї колекції – Back Double Full-Double Full-Full зі складністю 5.100 бала. Судді оцінили стрибок в 130.56 бала, що дозволило українцю здобути впевнену та беззаперечну перемогу.

Зазначимо, що для українця це перший подіум у кар’єрі, і одразу переможний.

Олександр Окіпнюк – український фристайліст, фахівець із лижної акробатики. Йому 27 років, він родом із містечка Берегове, що на Закарпатті.

