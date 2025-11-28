Фото из открытых источников

В сети распространялась информация о мобилизации известного украинского футболиста. В ТЦК подтвердили сам факт мобилизации и рассказали, как это произошло

Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП, передает RegioNews.

В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было", - сообщили представители ТЦК.

Также отмечается, что после прохождения ВЛК бывший игрок Динамо избрал служить в одном из подразделений Вооруженных сил Украины. При этом добавляют, что "жалоб на неправомерные действия военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало".

Напомним, ранее в сети была информация, что Дениса Гармаша военные ТЦК задерживали с применением силы. ТЦК своим сообщением это опровергли. Также были слухи, что после задержания спортсмену предлагали выйти за взятку в 25 тысяч долларов, но футболист отказался: эту информацию также никто не подтвердил.