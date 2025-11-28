11:51  28 ноября
28 ноября 2025, 17:15

Бывший футболист сборной Украины и Динамо мобилизован: в киевском ТЦК сделали заявление

28 ноября 2025, 17:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
В сети распространялась информация о мобилизации известного украинского футболиста. В ТЦК подтвердили сам факт мобилизации и рассказали, как это произошло

Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП, передает RegioNews.

В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было", - сообщили представители ТЦК.

Также отмечается, что после прохождения ВЛК бывший игрок Динамо избрал служить в одном из подразделений Вооруженных сил Украины. При этом добавляют, что "жалоб на неправомерные действия военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало".

Напомним, ранее в сети была информация, что Дениса Гармаша военные ТЦК задерживали с применением силы. ТЦК своим сообщением это опровергли. Также были слухи, что после задержания спортсмену предлагали выйти за взятку в 25 тысяч долларов, но футболист отказался: эту информацию также никто не подтвердил.

ТЦК футболист спорт мобилизация Киев
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
