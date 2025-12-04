Известная украинская спортсменка заявила, что получила российское гражданство

иллюстративное фото: из открытых источников

Стрибунка в воду София Лискун, выступавшая за сборную Украины на двух последних Олимпиадах, заявила, что получила российский паспорт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По словам спортсменки, она проживает в Москве и планирует выступать за российскую сборную, но сначала ей нужно выступить на чемпионате РФ.

Спортсменка предположила, что после завершения карьеры она "найдет чем заняться", вспомнив, что в Украине работала детским тренером.

Напомним, 23-летняя спортсменка родилась в Луганске. После 2014 переехала в Киев. На Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе она добыла в борьбе серебро в 10-метровой вышке и бронзу в смешанных командных соревнованиях. Лискун также представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в 2021-м и в Париже в 2024-м.

