Новий центр стане окремою науковою установою при Міністерстві оборони та спрямований на забезпечення сучасних наукових рішень для всіх напрямків Сил підтримки.

Головна мета установи – підтримка інженерних підрозділів, РХБ-захисту, геопросторової розвідки, гідрометеорології та кінології. Дослідження у цих сферах дозволять оперативніше реагувати на нові виклики та підвищити ефективність роботи військ на фронті.

Як зазначають у Міноборони, існуючі наукові установи Збройних Сил перевантажені і не можуть охопити всі напрями досліджень, особливо на тактичному та оперативному рівнях. Новий центр покликаний проводити повний цикл робіт – від пошукових та теоретичних досліджень до практичних експериментів і впровадження результатів.

Центр створять на базі нинішнього Центру досліджень Сил підтримки після його розформування. Додаткових витрат на фінансування не передбачено – кошти виділять у межах уже затвердженої бюджетної програми Міноборони завдяки оптимізації штату.

