17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 20:53

В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ

05 грудня 2025, 20:53
Фото: ілюстративне
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Науково-дослідного центру Сил підтримки Збройних Сил України

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Новий центр стане окремою науковою установою при Міністерстві оборони та спрямований на забезпечення сучасних наукових рішень для всіх напрямків Сил підтримки.

Головна мета установи – підтримка інженерних підрозділів, РХБ-захисту, геопросторової розвідки, гідрометеорології та кінології. Дослідження у цих сферах дозволять оперативніше реагувати на нові виклики та підвищити ефективність роботи військ на фронті.

Як зазначають у Міноборони, існуючі наукові установи Збройних Сил перевантажені і не можуть охопити всі напрями досліджень, особливо на тактичному та оперативному рівнях. Новий центр покликаний проводити повний цикл робіт – від пошукових та теоретичних досліджень до практичних експериментів і впровадження результатів.

Центр створять на базі нинішнього Центру досліджень Сил підтримки після його розформування. Додаткових витрат на фінансування не передбачено – кошти виділять у межах уже затвердженої бюджетної програми Міноборони завдяки оптимізації штату.

Раніше повідомлялося, Міністерство оборони підготувало нові контракти для військовослужбовців, які передбачають можливість служби до 5 років та щорічні виплати. Документ уже надіслано до Верховної Ради.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
