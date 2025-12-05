17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 19:39

Поліцейські закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

05 грудня 2025, 19:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Наближається період різдвяно-новорічних свят, тож правоохоронці нагадують громадянам про важливість не забувати про власну безпеку навіть у святковій атмосфері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію.

Правоохоронці вкотре закликають відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. Під час їх оголошення необхідно негайно пройти в укриття та перебувати там до офіційного повідомлення про відбій.

У поліції також наголошують: категорично заборонено знімати та публікувати фото чи відео місць влучань, роботи сил протиповітряної оборони чи пересування військових. Поширення таких матеріалів може допомогти ворогу скоригувати повторні удари й становить пряму загрозу життю та безпеці людей.

"Не розповсюджуйте неперевірену інформацію в соціальних мережах чи месенджерах – користуйтеся лише офіційними джерелами", – додали правоохоронці.

Як повідомлялось, 5 грудня в Києві запалили вогні на головній ялинці країни. Столиця не витрачала бюджетні кошти на встановлення головної прикраси, це відбулося завдяки пожертв меценатів, як і у минулому році.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна поліція суспільство свято
50 тисяч студентів старше 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок
05 грудня 2025, 16:44
Україна повернула ще 18 дітей з окупації, наймолодшому – лише 2 роки
05 грудня 2025, 12:15
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
05 грудня 2025, 20:53
Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з Дніпра
05 грудня 2025, 20:47
Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою
05 грудня 2025, 20:42
Таємний візит колишнього очільника ОП Єрмака до розвідки – може готуватись план перетину кордону
05 грудня 2025, 20:29
ТЦК давно треба переробити і реформувати
05 грудня 2025, 20:19
У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою
05 грудня 2025, 20:16
В "Укрпошти" будуть власні поштомати
05 грудня 2025, 20:11
Дональд Трамп отримав першу Премію миру ФІФА під час жеребкування ЧС-2026
05 грудня 2025, 20:04
В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій
05 грудня 2025, 19:59
У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
05 грудня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »