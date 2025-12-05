Поліцейські закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Наближається період різдвяно-новорічних свят, тож правоохоронці нагадують громадянам про важливість не забувати про власну безпеку навіть у святковій атмосфері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію.

Правоохоронці вкотре закликають відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. Під час їх оголошення необхідно негайно пройти в укриття та перебувати там до офіційного повідомлення про відбій.

У поліції також наголошують: категорично заборонено знімати та публікувати фото чи відео місць влучань, роботи сил протиповітряної оборони чи пересування військових. Поширення таких матеріалів може допомогти ворогу скоригувати повторні удари й становить пряму загрозу життю та безпеці людей.

"Не розповсюджуйте неперевірену інформацію в соціальних мережах чи месенджерах – користуйтеся лише офіційними джерелами", – додали правоохоронці.

Як повідомлялось, 5 грудня в Києві запалили вогні на головній ялинці країни. Столиця не витрачала бюджетні кошти на встановлення головної прикраси, це відбулося завдяки пожертв меценатів, як і у минулому році.