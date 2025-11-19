11:08  19 ноября
Российский удар по Тернополю: погибли 10 человек, среди почти 40 раненых – 12 детей
10:50  19 ноября
В Киев прибыли представители Пентагона
09:24  19 ноября
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине
19 ноября 2025, 11:11

В Минобороны заказали 5 тысяч китайских дронов на 777 млн грн

19 ноября 2025, 11:11
иллюстративное фото: из открытых источников
Предприятие "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заказало 5 тысяч китайских дронов Autel EVO Max 4T на общую сумму 777 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прозорро.

Сроки снабжения, как и названия поставщиков, скрыты.

Известно, что речь идет о дронах в базовой комплектации, включающей сам квадрокоптер Autel EVO Max 4T, контроллер, три пары пропеллеров, отвертку, кабели питания и передачи данных, зарядные устройства для аккумулятора и контроллера, транспортный кейс, запасные джойстики и т.д.

В общей сложности заключили 17 контрактов, по которым цена комплектов отличается от 154 111 грн до 157 499 грн, средняя цена комплекта – 155 420 грн. Совокупная экономия составила 13%.

Как сообщалось, компания Fire Point, которая стала ведущим поставщиком дронов для ВСУ, может быть связана с Миндичем. Так считают НАБУ.

Иностранные добровольцы в ВСУ будут иметь больше возможностей: детали
18 ноября 2025, 11:25
Потери врага: ВСУ за сутки ликвидировали еще почти 1200 оккупантов
17 ноября 2025, 07:43
Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомберы на цифровой связи: Минцифра готовит технологический ответ на новые вызовы фронта
12 ноября 2025, 18:38
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
РФ уничтожила новое современное отделение Укрпочты во Львове
19 ноября 2025, 12:25
Из ЕС экстрадировали украинца, причастного к международному наркобизнесу
19 ноября 2025, 12:15
Бывший топчиновник возместил государству 130 миллионов убытков
19 ноября 2025, 11:48
История о магическом столе на Банковой
19 ноября 2025, 11:36
Зимняя поддержка: как получить 1000 грн от государства
19 ноября 2025, 11:29
Посол ЕС в Украине отреагировала на российский удар по Тернополю
19 ноября 2025, 11:24
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 11:15
Российский удар по Тернополю: погибли 10 человек, среди почти 40 раненых – 12 детей
19 ноября 2025, 11:08
В Киев прибыли представители Пентагона
19 ноября 2025, 10:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
