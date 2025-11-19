В Минобороны заказали 5 тысяч китайских дронов на 777 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Предприятие "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заказало 5 тысяч китайских дронов Autel EVO Max 4T на общую сумму 777 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прозорро.

Сроки снабжения, как и названия поставщиков, скрыты.

Известно, что речь идет о дронах в базовой комплектации, включающей сам квадрокоптер Autel EVO Max 4T, контроллер, три пары пропеллеров, отвертку, кабели питания и передачи данных, зарядные устройства для аккумулятора и контроллера, транспортный кейс, запасные джойстики и т.д.

В общей сложности заключили 17 контрактов, по которым цена комплектов отличается от 154 111 грн до 157 499 грн, средняя цена комплекта – 155 420 грн. Совокупная экономия составила 13%.

Как сообщалось, компания Fire Point, которая стала ведущим поставщиком дронов для ВСУ, может быть связана с Миндичем. Так считают НАБУ.