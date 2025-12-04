В Украине существенно подорожали косметологические услуги

иллюстративное фото: из открытых источников

Через год цены на услуги красоты существенно выросли. Если сравнивать с 2024 годом, то среднее подорожание составило 33,6%

Как передает RegioNews, об этом идет речь в аналитическом отчете платформы Barb.ua.

Специалисты проанализировали 260 тысяч прайс-позиций от салонов красоты и частных мастеров в 22 областных центрах страны за период с осени 2024 года по осень 2025 года.

Исследование зафиксировало значительное расхождение ценовой динамики между регионами.

Самые высокие темпы роста показали города центральной Украины: Кропивницкий (61,6%), Житомир (59,4%), Чернигов (42,3%). Мегаполисы же демонстрируют умеренную динамику: Киев (+20,3%), Харьков (+16,9%), Одесса (+10,8%).

