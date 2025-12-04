16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 19:11

В Украине существенно подорожали косметологические услуги

04 декабря 2025, 19:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Через год цены на услуги красоты существенно выросли. Если сравнивать с 2024 годом, то среднее подорожание составило 33,6%

Как передает RegioNews, об этом идет речь в аналитическом отчете платформы Barb.ua.

Специалисты проанализировали 260 тысяч прайс-позиций от салонов красоты и частных мастеров в 22 областных центрах страны за период с осени 2024 года по осень 2025 года.

Исследование зафиксировало значительное расхождение ценовой динамики между регионами.

Самые высокие темпы роста показали города центральной Украины: Кропивницкий (61,6%), Житомир (59,4%), Чернигов (42,3%). Мегаполисы же демонстрируют умеренную динамику: Киев (+20,3%), Харьков (+16,9%), Одесса (+10,8%).

Как сообщалось, в следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Это связано с восстановлением энергетической инфраструктуры.

Украина экономика цены косметология услуги
