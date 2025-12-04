В Україні суттєво подорожчали косметологічні послуги

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За рік ціни на послуги краси суттєво зросли. Якщо порівнювати із 2024 роком, то середнє подорожчання склало 33,6%

Як передає RegioNews, про це йдеться в аналітичному звіті платформи Barb.ua.

Фахівці проаналізували 260 тисяч прайс-позицій від салонів краси та приватних майстрів у 22 обласних центрах країни за період з осені 2024 по осінь 2025 років.

Дослідження зафіксувало значну розбіжність цінової динаміки між регіонами.

Найвищі темпи зростання показали міста центральної України: Кропивницький (+61,6%), Житомир (+59,4%), Чернігів (+42,3%). Натомість мегаполіси демонструють помірну динаміку: Київ (+20,3%), Харків (+16,9%), Одеса (+10,8%).

Як повідомлялось, наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Це пов’язано із ­ відновленням енергетичної інфраструктури.