Фото: ГСЧС

Пожар произошел 30 ноября около 16:30 в отдаленном горном поселке Верховинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Горелая жилая и хозяйственная постройки. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла около 94 кв. м.

Тушение пожара осложнялось горным рельефом, деревянными конструкциями зданий и отсутствием вблизи источников водоснабжения.

Во время тушения спасатели обнаружили останки тел двух человек. Личные данные погибших устанавливаются. По предварительной информации, в здании проживала 51-летняя женщина и ее 27-летний сын.

Пожар ликвидировали около 23:00. Причину его возникновения и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

На месте работали 12 спасателей, привлекались три единицы спецтехники.

Напомним, 27 ноября в Ивано-Франковске во время пожара огнеборцы эвакуировали семерых человек, среди них – два ребенка. Обстоятельства пожара устанавливаются.