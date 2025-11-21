Правоохранители сообщили подозрение лицам, незаконно завладевшим землями в Буковеле на Прикарпатье

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

По данным правоохранителей, группа разработала мошенническую схему по завладению землями лесного фонда на территории Поляницкой ОТО (Буковель).

На основании поддельных государственных актов образца 2001-2002 годов переоформили землю на подставных лиц, а затем якобы у них ее приобрели. Кроме того, стоимость в договоре купли-продажи занижалась, чтобы минимизировать сумму обязательных платежей в бюджет.

"Таким образом, фигуранты – жители Каменского и Хмельницкого – завладели земельными участками общей площадью 6 га, которые принадлежат к землям лесного фонда", – говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленникам объявлены подозрения.

Проводятся мероприятия по возвращению земель в государственную собственность.

Как сообщалось, на Прикарпатье землеустроителя подозревают в нанесении общине ущерба более чем на 340 тысяч грн. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также запрещение занимать определенные должности или осуществлять отдельные виды деятельности.