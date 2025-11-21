15:47  21 ноября
В одесском ТЦК произошел взрыв
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
13:49  21 ноября
В Полтаве работнику ТЦК сломали ногу
21 ноября 2025, 15:11

Правоохранители сообщили подозрение лицам, незаконно завладевшим землями в Буковеле на Прикарпатье

21 ноября 2025, 15:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ущерб от незаконного попадания земли в частные руки превышает 20 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

По данным правоохранителей, группа разработала мошенническую схему по завладению землями лесного фонда на территории Поляницкой ОТО (Буковель).

На основании поддельных государственных актов образца 2001-2002 годов переоформили землю на подставных лиц, а затем якобы у них ее приобрели. Кроме того, стоимость в договоре купли-продажи занижалась, чтобы минимизировать сумму обязательных платежей в бюджет.

"Таким образом, фигуранты – жители Каменского и Хмельницкого – завладели земельными участками общей площадью 6 га, которые принадлежат к землям лесного фонда", – говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленникам объявлены подозрения.

Проводятся мероприятия по возвращению земель в государственную собственность.

Как сообщалось, на Прикарпатье землеустроителя подозревают в нанесении общине ущерба более чем на 340 тысяч грн. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также запрещение занимать определенные должности или осуществлять отдельные виды деятельности.

убытки земля полиция Буковель Прикарпатье Ивано-Франковская область
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
