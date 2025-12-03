14:56  03 декабря
03 декабря 2025, 14:34

Бывший начальник ГСЧС Ивано-Франковской области организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн

03 декабря 2025, 14:34
иллюстративное фото: из открытых источников
Перед судом предстанет бывший начальник ГСЧС Прикарпатья, разоблаченный ГБР на незаконной вырубке леса более чем на 7 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в августе 2023 года чиновник под видом проведения учений по тушению лесных пожаров привлек более 100 подчиненных к незаконной вырубке зеленых насаждений. Работы проводились на земельном участке площадью 112,1 га, расположенном за пределами села Новая Гута.

"Эта территория относится к объектам природно-заповедного фонда – общезоологического заказника "Черный лес". Из-за таких действий чиновнику государству нанесен ущерб на сумму 7 млн 300 тыс. грн.", – говорится в сообщении.

За совершенное экскеровщику ГСЧС грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области. Он организовал незаконную вырубку леса.

