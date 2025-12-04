Омбудсман Лубінець заявив, що утримувати людей в ТЦК заборонено

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кількість звернень українців щодо порушень з боку працівників ТЦК різко зросла за 2025 рік. Чимало цих звернень вже підтвердили порушення прав людей

Про це заявив, омбудсман Дмитро Лубінець, передає RegioNews із посиланням на Телеграф.

За його словами, кількість звернень від громадян України щодо ймовірного порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК і СП кардинально збільшилась за останній рік в цілому Україні. Однак не всі випадки, які поширюють в медіа, про неправомірні дії ТЦК підтверджуються.

Лубінець також додав, що саме приміщення ТЦК і СП не є місцем несвободи.

"Там не можуть затримувати людей, туди не можуть доставляти людей для затримання. Там не можуть люди перебувати декілька діб без можливості елементарно зателефонувати своїм рідним і близьким. І у працівників будь-яких органів влади немає повноважень забирати особисті речі, наприклад, мобільні телефони, і не надавати можливості телефонувати рідними, близьким", – наголосив омбудсман.

За його словами, уже є підтверджені випадки таких порушень, вони розслідуються.

Як повідомлялось, на Прикарпатті посадовець ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного: заступник начальника Верховинського ТЦК та СП завдав близько 20 ударів кулаком у пах військовозобов'язаному, якого в цей час утримували його підлеглі.