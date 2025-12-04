16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
04 грудня 2025, 15:43

Омбудсман Лубінець заявив, що утримувати людей в ТЦК заборонено

04 грудня 2025, 15:43
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кількість звернень українців щодо порушень з боку працівників ТЦК різко зросла за 2025 рік. Чимало цих звернень вже підтвердили порушення прав людей

Про це заявив, омбудсман Дмитро Лубінець, передає RegioNews із посиланням на Телеграф.

За його словами, кількість звернень від громадян України щодо ймовірного порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК і СП кардинально збільшилась за останній рік в цілому Україні. Однак не всі випадки, які поширюють в медіа, про неправомірні дії ТЦК підтверджуються.

Лубінець також додав, що саме приміщення ТЦК і СП не є місцем несвободи.

"Там не можуть затримувати людей, туди не можуть доставляти людей для затримання. Там не можуть люди перебувати декілька діб без можливості елементарно зателефонувати своїм рідним і близьким. І у працівників будь-яких органів влади немає повноважень забирати особисті речі, наприклад, мобільні телефони, і не надавати можливості телефонувати рідними, близьким", – наголосив омбудсман.

За його словами, уже є підтверджені випадки таких порушень, вони розслідуються.

Як повідомлялось, на Прикарпатті посадовець ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного: заступник начальника Верховинського ТЦК та СП завдав близько 20 ударів кулаком у пах військовозобов'язаному, якого в цей час утримували його підлеглі.

Дмитро Лубінець Омбудсмен мобілізація ТЦК суспільство порушення прав людини
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
