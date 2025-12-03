Иллюстративное фото

В Полтавской области судили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации. Он не пришел в ТЦК сознательно

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В январе прошлого года мужчина прошел ВЛК и был признан годным к военной службе. При этом на отправку в учебный центр он уже не прибыл и сделал это сознательно.

На суде мужчина признал свою вину. По его словам, у него была бронь, однако на работу начали приходить повестки и он явился в ТЦК восстановить учетные записи и пройти медкомиссию, надеясь, что у него будет бронирование. Однако ВЛК сочли его годным к службе. Впоследствии он получил боевую повестку.

"Он сознательно не явился, поскольку не был готов ни морально, ни психологически воевать и держать в руках оружие, не захотел умирать", - говорится в дела.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший начальник ТЦК за деньги помогал военнослужащим бежать из частей Сумской области. Ему грозит немалый срок лишения свободы.