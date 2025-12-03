14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 14:45

"Не захотел умирать": в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации

03 декабря 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области судили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации. Он не пришел в ТЦК сознательно

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В январе прошлого года мужчина прошел ВЛК и был признан годным к военной службе. При этом на отправку в учебный центр он уже не прибыл и сделал это сознательно.

На суде мужчина признал свою вину. По его словам, у него была бронь, однако на работу начали приходить повестки и он явился в ТЦК восстановить учетные записи и пройти медкомиссию, надеясь, что у него будет бронирование. Однако ВЛК сочли его годным к службе. Впоследствии он получил боевую повестку.

"Он сознательно не явился, поскольку не был готов ни морально, ни психологически воевать и держать в руках оружие, не захотел умирать", - говорится в дела.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший начальник ТЦК за деньги помогал военнослужащим бежать из частей Сумской области. Ему грозит немалый срок лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
повестка мобилизация суд
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Верховная Рада под возгласы "Ганьба" приняла Госбюджет-2026
03 декабря 2025, 15:32
Во Львове возле жилых домов нашли гранату времен Первой мировой войны
03 декабря 2025, 14:59
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
03 декабря 2025, 14:56
Взрыв в Харькове: двое раненых, на месте работают спасатели
03 декабря 2025, 14:49
Бывший начальник ГСЧС Ивано-Франковской области организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн
03 декабря 2025, 14:34
Избил мужчину и оставил его без помощи: суд Киева назначил обидчику 5 лет тюрьмы
03 декабря 2025, 14:26
В то время как все развитые страны борются за таланты, у нас борются с талантами
03 декабря 2025, 14:21
Генштаб о Покровске: бои продолжаются, город не захвачен
03 декабря 2025, 14:05
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
03 декабря 2025, 13:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »