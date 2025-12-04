Усик получил "зеленый свет" от WBC на защиту титула

Фото: из открытых источников

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик получил возможность провести бой с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Вайлдером

Об этом пишет Sky Sports, передает RegioNews.

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что WBC одобрило запрос украинца на добровольную защиту титула против американца.

"Деонтей Уайлдер занимает восьмое-девятое место в рейтинге, поэтому вправе претендовать на бой с Александром Усиком, если стороны этого пожелают. Усик подал запрос на добровольную защиту титула, который сегодня был одобрен", – цитирует Сулеймана Sky Sports.



По словам руководителя команды Усика Сергея Лапина, бой против известного американского боксера укрепит наследие украинского спортсмена.

"Победа над таким соперником укрепит наследие Усика и закрывает еще одну важную главу в истории супертяжелого дивизиона. Это не просто бой. Это событие, которое привлечет огромное внимание фанатов, медиа и всей индустрии", – приводит слова Лапина Boxing King Media.

Напомним, Александр Усик принял решение добровольно отказаться от титула WBO. В ходе переговоров с представителями организации была достигнута договоренность о передаче чемпионского пояса.