04 грудня 2025, 13:50

Усик отримав "зелене світло" від WBC на захист титулу

04 грудня 2025, 13:50
Фото: з відкритих джерел
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик  отримав можливість провести бій із колишнім чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером 

Про це пише Sky Sports, передає RegioNews.

Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман повідомив, що WBC схвалила запит українця на добровільний захист титулу проти американця.

"Деонтей Вайлдер посідає восьме-дев'яте місце в рейтингу, тому має право претендувати на бій з Олександром Усиком, якщо сторони цього забажають. Усик подав запит на добровільний захист титулу, який сьогодні був схвалений", – цитує Сулеймана Sky Sports.


За словами керівника команди Усика Сергія Лапіна, бій проти відомого американського боксера зміцнить спадщину українського спортсмена.

"Перемога над таким суперником зміцнить спадщину Усика і закриває ще один важливий розділ в історії суперважкого дивізіону. Це не просто бій. Це подія, яка приверне величезну увагу фанатів, медіа та всієї індустрії", – наводить слова Лапіна Boxing King Media.

Нагадаємо, Олександр Усик ухвалив рішення добровільно відмовитися від титулу WBO. У ході переговорів з представниками організації було досягнуто домовленості про передачу чемпіонського пояса.

04 грудня 2025
07 серпня 2025
