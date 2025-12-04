Австралія та Нова Зеландія посилюють допомогу Україні: $70 млн на армію

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уряди Австралії та Нової Зеландії ухвалили рішення про додаткову військову підтримку України загальною вартістю понад 70 мільйонів доларів США

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко, передає RegioNews.

За його словами, уряд Австралії виділяє 95 млн австралійських доларів (приблизно 63 млн дол. США). Ці кошти передбачають:

50 млн дол. для PURL,

2 млн дол. для "коаліції дронів",

43 млн дол. на військове обладнання, включно з тактичними радарами ППО, боєприпасами та засобами інженерного забезпечення.

У свою чергу, уряд Нової Зеландії виділяє 15 млн новозеландських доларів (ред. – приблизно 8,7 млн дол. США) на підтримку ініціативи PURL, яка займається постачанням зброї та обладнання для української армії.

Раніше Генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував посилення підтримки України, зазначивши, що відповідні рішення готують "одна-дві країни”, і висловив упевненість у позитивному результаті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.