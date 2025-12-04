Украинские бойцы ликвидировали за сутки более 1100 оккупантов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1140 российских захватчиков, три танка, три боевых бронированных машин и 29 артсистем врага
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины продолжают оборонную операцию в Покровске. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "оконченном бое" не соответствует действительности.
