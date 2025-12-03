Фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили схему незаконного продажу гуманітарних автомобілів, у якій були замішані благодійні організації та місцеві жителі

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного продажу "гуманітарних" автомобілів. За даними ДСР, групу осіб організував мешканець Черкаської області. До діяльності він залучив керівників благодійних організацій та жителів Івано-Франківської області.

Поліцейські вилучили частину автомобілів та гроші

На папері транспортні засоби нібито ввозили для потреб Збройних сил України, але фактично авто продавали на спеціалізованих платформах та інтернет-майданчиках, а деякі розбирали на запчастини. Під час перевірок поліцейські зафіксували численні випадки незаконного продажу "благодійних" машин.

Правоохоронці проводять слідчі дії

У межах кримінального провадження правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання фігурантів, перевірили об’єкти, де зберігали автомобілі, а також документацію благодійних фондів. Вилучено транспортні засоби, 50 000 євро, 22 250 доларів та супровідні документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення організатору та його спільникам про підозру. Якщо провину буде доведено, їм загрожує кримінальна відповідальність за статтями, що передбачають покарання за завідомо неправдиве використання гуманітарної допомоги та незаконну реалізацію майна.

