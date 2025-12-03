14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 20:00

На Черкащині та Івано-Франківщині викрили шахрайський бізнес на "гуманітарних авто"

03 грудня 2025, 20:00
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці викрили схему незаконного продажу гуманітарних автомобілів, у якій були замішані благодійні організації та місцеві жителі

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного продажу "гуманітарних" автомобілів. За даними ДСР, групу осіб організував мешканець Черкаської області. До діяльності він залучив керівників благодійних організацій та жителів Івано-Франківської області.

Поліцейські вилучили частину автомобілів та гроші

На папері транспортні засоби нібито ввозили для потреб Збройних сил України, але фактично авто продавали на спеціалізованих платформах та інтернет-майданчиках, а деякі розбирали на запчастини. Під час перевірок поліцейські зафіксували численні випадки незаконного продажу "благодійних" машин.

Правоохоронці проводять слідчі дії

У межах кримінального провадження правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання фігурантів, перевірили об’єкти, де зберігали автомобілі, а також документацію благодійних фондів. Вилучено транспортні засоби, 50 000 євро, 22 250 доларів та супровідні документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення організатору та його спільникам про підозру. Якщо провину буде доведено, їм загрожує кримінальна відповідальність за статтями, що передбачають покарання за завідомо неправдиве використання гуманітарної допомоги та незаконну реалізацію майна.

Раніше повідомлялося, в столиці судили чоловіка, який влітку 2024 року погодився за 1000 доларів підпалювати автомобілі ЗСУ – протягом серпня-жовтня він знищив шість військових машин.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
