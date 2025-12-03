14:56  03 декабря
03 декабря 2025, 17:19

Задержан еще один правоохранитель, продававший водительские удостоверения в Херсонской и Николаевской областях

03 декабря 2025, 17:19
иллюстративное фото: из открытых источников
ГБР разоблачило еще одного правоохранителя, привлеченного к масштабной схеме продажи водительских удостоверений в Херсонской и Николаевской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Деятельность группировки, работавшей на территории Херсонской и Николаевской областей, ГБР разоблачила в 2024 году. Схему организовал бывший милиционер: он использовал свой опыт и связи, чтобы наладить систему "получения прав под ключ" за деньги – без обучения и в максимально сжатые сроки.

Организатору и трем его сообщникам ранее уже доложено о подозрении. Им грозит до 7 лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацию имущества.

Как сообщалось, в Херсоне задержан правоохранитель, который за деньги помогал получать водительские удостоверения. Стоила такая услуга от 2 до 12,5 тыс. гривен.

Херсонская область Николаевская область ГБР водительское удостоверение схема коррупция
