Кожен четвертий українець став менше заробляти, ніж торік
Майже третина українців залишилися на тому самому рівні заробітку, що й у 2024-му, водночас 25% повідомили, що їхня зарплатня стала меншою
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на опитування, проведене Viber.
Зазначається, що 32% українців залишилися на тому самому рівні заробітку, що й у 2024 році, водночас 25% повідомили, що їх зарплата стала меншою у порівнянні з минулим роком.
Ще 22% опитаних відповіли, що почали заробляти більше.
Опитування відбувалося через офіційний канал Viber. Учасниками опитування стали понад 20 тисяч учасників.
Раніше в Україні назвали розмір середньої зарплати. У жовтні 2025 року середня зарплата в Україні становила майже 27 тисяч гривень.
Бюджет-2026: стало відомо, скільки Україна витратить на арміюВсі новини »
03 грудня 2025, 16:48Верховна Рада під вигуки "Ганьба" ухвалила Держбюджет-2026
03 грудня 2025, 15:32Бюджет-2026 схвалено комітетом: нардеп Железняк обіцяє "червону кнопку"
03 грудня 2025, 13:45
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
На Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці
03 грудня 2025, 19:11Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
03 грудня 2025, 18:40Трагедія на Вінниччині: куріння в оселі спричинило пожежу, загинула жінка
03 грудня 2025, 18:19На окупованій території Запорізької області окупанти запроваджують нові правила для власників житла
03 грудня 2025, 18:15Колишнього прем'єр-міністра України заочно засудили на 15 років за держзраду
03 грудня 2025, 18:07Стало відомо, чому не передбачено збільшення зарплат військовим
03 грудня 2025, 18:05Обіцяли допомогти з кредитом: на Рівненщині жінка віддала аферистам тисячі гривень
03 грудня 2025, 17:55Європі важливо донести просту думку: якщо Україна впаде – ви будете наступні
03 грудня 2025, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії