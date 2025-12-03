Кожен четвертий українець став менше заробляти, ніж торік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Майже третина українців залишилися на тому самому рівні заробітку, що й у 2024-му, водночас 25% повідомили, що їхня зарплатня стала меншою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на опитування, проведене Viber.

Зазначається, що 32% українців залишилися на тому самому рівні заробітку, що й у 2024 році, водночас 25% повідомили, що їх зарплата стала меншою у порівнянні з минулим роком.

Ще 22% опитаних відповіли, що почали заробляти більше.

Опитування відбувалося через офіційний канал Viber. Учасниками опитування стали понад 20 тисяч учасників.

Раніше в Україні назвали розмір середньої зарплати. У жовтні 2025 року середня зарплата в Україні становила майже 27 тисяч гривень.