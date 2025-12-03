Бюджет-2026: стало відомо, скільки Україна витратить на армію
Народні депутати ухвалили у другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Більша частина видатків буде спрямована на Сили оборони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
За її словами, Україна спрямовує 100% власних надходжень на Сили оборони. Йдеться зокрема про грошове забезпечення воїнів та підтримку їхніх родин, посилення протиповітряної оборони та виробництво української зброї, зокрема розробку дронів.
"Наступного року витратимо на армію – 2,8 трлн гривень, це майже 60% усіх видатків", – зауважила Свириденко.
Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада під вигуки "Ганьба" ухвалила Держбюджет-2026. За документ проголосували 257 народних депутатів.
