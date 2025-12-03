01:50  03 грудня
03 грудня 2025, 09:52

Україна та Росія зараз воюють буквально за 20% Донецької області, – Рубіо

03 грудня 2025, 09:52
Фото: Держдеп США
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовим питанням у російсько-українській війні є територіальне питання

Про це Рубіо заявив в інтерв’ю Fox News, повідомляє RegioNews.

За його словами, Україна та Росія буквально воюють за "20% Донецької області", яку ще не окупувала Москва.

"Зараз вони буквально борються за територію розміром 30−50 кілометрів та 20% Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з’ясувати і, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу", – сказав Рубіо в інтервʼю.

Він також додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне зупинити війну в Україні та гарантувати, що надалі жодна зі сторін не вдаватиметься до агресії проти іншої.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали мирний план США щодо України.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

