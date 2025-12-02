Стало известно, как будут выключать свет 3 декабря
В среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на компанию "Укрэнерго".
Как отметили в компании, причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений будут следующими:
Графики почасовых отключений
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей
Графики ограничения мощности
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей
В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений может измениться.
Как сообщалось, во вторник, 2 декабря, в Украине тоже введены меры по ограничению потребления электроэнергии.
