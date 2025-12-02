Стало відомо, як вимикатимуть світло 3 грудня
У середу, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на компанію "Укренерго".
Як зазначили у компанії, причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг
Графіки обмеження потужності
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Як повідомлялось, у вівторок, 2 грудня, в Україні теж запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії.
