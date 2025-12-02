21:11  02 грудня
02 грудня 2025, 21:13

Стало відомо, як вимикатимуть світло 3 грудня

02 грудня 2025, 21:13
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на компанію "Укренерго".

Як зазначили у компанії, причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг

Графіки обмеження потужності

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Як повідомлялось, у вівторок, 2 грудня, в Україні теж запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії.

Укрэнерго відключення світла графіки відключення світла енергопостачання
