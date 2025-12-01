Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии

18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
01 декабря 2025, 19:05

01 декабря 2025, 19:05
Иллюстративное фото
В Украине во вторник, 2 декабря, будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. В Укрэнерго предупредили о графиках

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Предпосылкой ограничений являются последствия прошлых русских атак на энергетические объекты. 2 ноября в Украине время и объем применения ограничений будут такими:

  • графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей;
  • графики ограничений мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают энергетики.

Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.

Укрэнерго электроэнергия отключение
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил велосипедиста
01 декабря 2025, 21:50
В Киеве задержали дельца, который "помогал" тем, кто хочет перерегистрировать авто без очереди
01 декабря 2025, 21:35
В Виннице вооруженный мужчина ограбил два кафе за час: подозреваемого уже задержали
01 декабря 2025, 20:56
Украина рассчитывает получить €1 млрд от ЕС на закупку американского вооружения
01 декабря 2025, 20:30
Нацбанк выпустит новые 10-гривневые монеты, посвященные единству и целостности территорий
01 декабря 2025, 20:13
В Кривом Роге задержан подозреваемый в ограблении 10-летнего ребенка
01 декабря 2025, 19:54
Миндичу заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей
01 декабря 2025, 19:41
Новый тип угрозы: дистанционно управляемый "Шахед" атаковал автомобиль МВГ на Черниговщине
01 декабря 2025, 19:19
MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика
01 декабря 2025, 19:04
07 августа 2025
