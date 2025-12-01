Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии

Иллюстративное фото

В Украине во вторник, 2 декабря, будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. В Укрэнерго предупредили о графиках

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Предпосылкой ограничений являются последствия прошлых русских атак на энергетические объекты. 2 ноября в Украине время и объем применения ограничений будут такими:

графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей;

графики ограничений мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают энергетики.

Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.