Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины, передает RegioNews.

Уже завтра, 3 декабря, украинцы смогут оформить бесплатные билеты на поезда по суммарному расстоянию до 3000 километров в рамках новой программы "3000 км по Украине". Инициатива стартует в тестовом режиме для сообщения от и до прифронтовых громад и будет действовать в рамках президентской программы "Зимняя поддержка".

Согласно информации Минразвития громад и территорий, билеты можно будет получить в вагоны плацкартные, купе, региональных поездах и 2 класса Интерсити на определенных 24 маршрутах. Постель и дополнительные сервисы оплачиваются отдельно, а премиальный сегмент (СВ и 1 класс) не охватывается. Первые рейсы по программе отправятся 5 декабря.

Чтобы воспользоваться предложением, пассажиры должны иметь проверенный аккаунт в приложении "Укрзализныци". В приложении необходимо выбрать отметку "3000" и оформить поездку на себя или ребенка. Неиспользованные километры можно будет впоследствии конвертировать в бонусы программы лояльности "Железные друзья".

Правительство отмечает, что программа не нуждается в дополнительном финансировании из госбюджета. В то же время предусмотрены компенсаторы для стабильной работы железной дороги и подготовка механизма покрытия разницы между тарифами для пассажиров и фактической себестоимостью перевозок в I квартале 2026 года. Основная цель инициативы – обеспечить доступное железнодорожное сообщение для жителей прифронтовых территорий и частично уменьшить пиковые нагрузки на поезда.

