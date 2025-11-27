Доехать поездом в Германию из Украины можно будет только с одной пересадкой

иллюстративное фото: из открытых источников

Путешествовать поездами в Центральную Европу и возвращаться в Украину станет еще легче и комфортнее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

"С декабря 2025 года трансграничное сообщение между Германией и Польшей вырастет на 54% – вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17. А это значит одно: возвращаясь домой или отправляясь в Германию, достаточно сделать всего одну пересадку", – говорится в сообщении.

Как отмечается, поезда из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра приходят в Перемышль встык в поезда на Лейпциг, Мюнхен и Берлин.

С Днепра также запускается маршрут к холму с пересадками через Варшаву в Берлин.

Также есть ночные поезда EC430 и EC440 в Берлин из Перемышля и Холма.

Маршруты синхронизированы с польскими и германскими железными дорогами.

Ранее Укрзализныця предупредила об изменении маршрута поезда Киев-Бухарест. Теперь поезд №99/100 Киев-Бухарест будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до трех городов: Унгены, Бельц-Ораш, Окница.