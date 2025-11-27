11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 14:16

Доехать поездом в Германию из Украины можно будет только с одной пересадкой

27 ноября 2025, 14:16
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Путешествовать поездами в Центральную Европу и возвращаться в Украину станет еще легче и комфортнее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

"С декабря 2025 года трансграничное сообщение между Германией и Польшей вырастет на 54% – вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17. А это значит одно: возвращаясь домой или отправляясь в Германию, достаточно сделать всего одну пересадку", – говорится в сообщении.

Как отмечается, поезда из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра приходят в Перемышль встык в поезда на Лейпциг, Мюнхен и Берлин.

С Днепра также запускается маршрут к холму с пересадками через Варшаву в Берлин.

Также есть ночные поезда EC430 и EC440 в Берлин из Перемышля и Холма.

Маршруты синхронизированы с польскими и германскими железными дорогами.

Ранее Укрзализныця предупредила об изменении маршрута поезда Киев-Бухарест. Теперь поезд №99/100 Киев-Бухарест будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до трех городов: Унгены, Бельц-Ораш, Окница.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця перевозчики поезд Германия транспорт
Из-за боевых действий на Днепропетровщине отменены и задержаны несколько поездов
17 ноября 2025, 08:28
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
13 ноября 2025, 14:39
Укрзализныця временно ограничила движение поездов в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:19
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Стало известно, в каких регионах самая плохая ситуация с электроснабжением
27 ноября 2025, 16:32
На Полтавщине водитель насмерть сбил мужчину
27 ноября 2025, 16:15
В Киеве риэлтор "продал" квартиру умершего клиента своей жене
27 ноября 2025, 15:45
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
27 ноября 2025, 15:35
Пять ударов в район паха: на Прикарпатье военный ТЦК жестоко избил военнообязанного
27 ноября 2025, 15:15
Во Львовской области в лицее обнаружили более 2,7 кг ртути во время ремонтных работ
27 ноября 2025, 14:51
В Харькове аферисты похищали аккаунты пользователей соцсетей
27 ноября 2025, 14:45
Дрон-камикадзе атаковал село на Харьковщине: ранена женщина и ее сын
27 ноября 2025, 14:39
В Киевской области женщина раскритиковала трехлетнюю девочку-переселенку за русский язык
27 ноября 2025, 14:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »