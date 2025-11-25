17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 20:42

Праздник на путях: в метро Киева будет курсировать рождественский артпоезд

25 ноября 2025, 20:42
Читайте також українською мовою
Фото: КП "Киевский метрополитен"
Читайте також
українською мовою

В электродепо "Оболонь" Киевского метрополитена презентовали тематический артпоезд "Поезд к Рождеству", посвященный украинским рождественским традициям

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews.

Один из вагонов артпоезда полностью украшен символами украинского Рождества.

Визуальное оформление создали художники Paint Hunters. Для реализации проекта им понадобилось 4 дня и около 170 баллончиков краски.

В середине поезда разместили кадры из фильма и информативные постеры, созданные с участием фольклористов, рассказывающих о традициях празднования:

  • рождественскую звезду и способы ее изготовления,
  • корни вертепа,
  • обряд вождения козы,
  • колядки,
  • 12 обязательных блюд,
  • кутью и региональные отличия ее приготовления.

В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что артпоезд не только популяризирует украинскую культуру, но и может вдохновить жителей и гостей столицы возродить или начать собственные рождественские традиции.

Поезд будет курсировать "синей" линией метрополитена до конца января 2026 года.

Напомним, пассажиры поезда "Сянки-Ужгород" жалуются на холод и снег в вагонах и проблемы с отоплением во время продолжительного путешествия. Поездом каждый день пользуются люди, работающие в Ужгороде. Путешествие в одну сторону занимает более трех часов, что делает пребывание в вагонах еще более сложным и дискомфортным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
метро Киев поезд Рождество тематический поезд
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Короткий дневной сон повышает продуктивность и улучшает память, – исследование
25 ноября 2025, 21:04
В Киевской области задержали 39-летнего мужчину с арсеналом оружия и боеприпасов
25 ноября 2025, 20:40
На трассе Киев-Ковель вблизи Ворзеля произошла масштабная авария с участием 4 авто
25 ноября 2025, 20:19
Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета
25 ноября 2025, 19:55
Суд избрал домашний арест 54-летней водительнице, повлекшей смертельное ДТП в Ровенской области
25 ноября 2025, 19:51
Через 2 дня: Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом относительно мира
25 ноября 2025, 19:25
Состояние пострадавшей женщины и ее 4-летнего ребенка после удара в Днепре 25 ноября
25 ноября 2025, 19:11
В Кировоградской области задержали 37-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей
25 ноября 2025, 18:57
Как будут отключать свет в Украине 26 ноября
25 ноября 2025, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »