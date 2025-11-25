Фото: КП "Киевский метрополитен"

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews.

Один из вагонов артпоезда полностью украшен символами украинского Рождества.

Визуальное оформление создали художники Paint Hunters. Для реализации проекта им понадобилось 4 дня и около 170 баллончиков краски.

В середине поезда разместили кадры из фильма и информативные постеры, созданные с участием фольклористов, рассказывающих о традициях празднования:

рождественскую звезду и способы ее изготовления,

корни вертепа,

обряд вождения козы,

колядки,

12 обязательных блюд,

кутью и региональные отличия ее приготовления.

В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что артпоезд не только популяризирует украинскую культуру, но и может вдохновить жителей и гостей столицы возродить или начать собственные рождественские традиции.

Поезд будет курсировать "синей" линией метрополитена до конца января 2026 года.

