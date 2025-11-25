Праздник на путях: в метро Киева будет курсировать рождественский артпоезд
В электродепо "Оболонь" Киевского метрополитена презентовали тематический артпоезд "Поезд к Рождеству", посвященный украинским рождественским традициям
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews.
Один из вагонов артпоезда полностью украшен символами украинского Рождества.
Визуальное оформление создали художники Paint Hunters. Для реализации проекта им понадобилось 4 дня и около 170 баллончиков краски.
В середине поезда разместили кадры из фильма и информативные постеры, созданные с участием фольклористов, рассказывающих о традициях празднования:
- рождественскую звезду и способы ее изготовления,
- корни вертепа,
- обряд вождения козы,
- колядки,
- 12 обязательных блюд,
- кутью и региональные отличия ее приготовления.
В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что артпоезд не только популяризирует украинскую культуру, но и может вдохновить жителей и гостей столицы возродить или начать собственные рождественские традиции.
Поезд будет курсировать "синей" линией метрополитена до конца января 2026 года.
Напомним, пассажиры поезда "Сянки-Ужгород" жалуются на холод и снег в вагонах и проблемы с отоплением во время продолжительного путешествия. Поездом каждый день пользуются люди, работающие в Ужгороде. Путешествие в одну сторону занимает более трех часов, что делает пребывание в вагонах еще более сложным и дискомфортным.