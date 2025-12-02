13:30  02 грудня
02 грудня 2025, 19:25

Вже завтра стартує програма: українці отримають безкоштовні квитки на поїзд на 3000 км

02 грудня 2025, 19:25
Фото: ілюстративне
Українці отримають можливість безкоштовно подорожувати поїздами на сумарно 3000 км у межах тестового запуску програми для прифронтових громад

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає RegioNews.

Вже завтра, 3 грудня, українці зможуть оформити безкоштовні квитки на потяги сумарною відстанню до 3000 кілометрів у межах нової програми "3000 км Україною". Ініціатива стартує у тестовому режимі для сполучень від та до прифронтових громад і діятиме в рамках президентської програми "Зимова підтримка".

За словами Мінрозвитку громад та територій, квитки можна буде отримати у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах. Постіль та додаткові сервіси оплачуються окремо, а преміальний сегмент (СВ та 1 клас) наразі не охоплюється. Перші рейси за програмою вирушать 5 грудня.

Щоб скористатися пропозицією, пасажири повинні мати верифікований акаунт у застосунку "Укрзалізниці". У додатку необхідно обрати позначку "3000" та оформити поїздку на себе або на дитину. Невикористані кілометри можна буде згодом конвертувати у бонуси програми лояльності "Залізні друзі".

Уряд зазначає, що програма не потребує додаткового фінансування з держбюджету. Водночас передбачено компенсатори для стабільної роботи залізниці та підготовку механізму покриття різниці між тарифами для пасажирів і фактичною собівартістю перевезень у І кварталі 2026 року. Основна мета ініціативи – забезпечити доступне залізничне сполучення для мешканців прифронтових територій та частково зменшити пікові навантаження на поїзди.

Раніше повідомлялося, українські споживачі можуть незабаром спостерігати зниження цін на молоко та масло. Експерти зауважують, що падіння вартості продуктів пов’язане зі змінами на європейському ринку та новими стратегічними кроками переробників.

