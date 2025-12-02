На фронте погиб режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко: когда состоится прощание

Режиссер популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий Хомко погиб на фронте, защищая Украину. Ему было 45 лет

Трагическую новость в Instagram сообщила его жена Галина Спивак, передает RegioNews.

Она рассказала, что Василий пропал без вести 2 октября, когда выполнял боевое задание, и только через два месяца стало известно, что он погиб.

Галина выразила свою боль и преданность памяти мужа:

Ты достойно прошел свой путь до последнего момента и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас. Почивай с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", — написала она.

Василий Хомко, позывной "Бейрут", добровольно присоединился к армии в марте 2022 года сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, а затем в Силах специальных операций, где его ждали самые трудные задачи. По словам сестры Василия, он выбрал путь защиты своей страны, потому что не мог остаться в тылу, зная, что его родные и близкие нуждаются в защите.

Коллеги Василия по шоу "Орел и Решка", Андрей Бедняков и Евгений Синельников выразили свои соболезнования и поделились теплыми воспоминаниями о сотрудничестве с ним.

"Почивай с миром, господин режиссер! Мои лучшие эпизоды были с тобой", – написал Бедняков.

Синельников добавил:

"Вечная память".

Прощание с Василием Хомко

Прощание с режиссером состоится в пятницу, 5 декабря, в Михайловском соборе. Начало службы - в 12:00. Захоронение состоится на Национальном военном мемориальном кладбище. Жена Василия попросила всех, кто желает присоединиться к церемонии, предварительно написать ей частные сообщения.