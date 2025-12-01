Умер соучредитель известного украинского информагентства

фото: rbc.ua

В возрасте 54 лет скончался соучредитель и заместитель генерального директора украинского информационного агентства "РБК-Украина" Владимир Шульц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что причиной смерти Шульца стала острая сердечная недостаточность.

"Владимир был душой издания, он стоял у истоков создания РБК-Украина в 2006 году. Коллектив скорбит и выражает соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Владимира Шульца похоронили в Киевской области в понедельник, 1 декабря.

Коллектив RegioNews выражает искренние соболезнования родным и друзьям умершего.

