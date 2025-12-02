Российская армия за сутки потеряла в Украине более 1100 военных
Силы обороны продолжают наносить значительные потери армии РФ, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1100 оккупантов, одну бронемашину, 14 артиллерийских систем, 51 беспилотник, а также 59 единиц автомобильной и специальной техники.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 02.12.25 ориентировочно составили:
Как сообщалось, ранее в Донецкой области ССО уничтожили позиции 51-й армии РФ. Это произошло в населенном пункте Затишок.
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Украине изменились цены на фрукты: сколько теперь стоят яблоки и мандарины
02 декабря 2025, 10:00Во Львовской области в автобусе нашли спрятанные ювелирные украшения, которые пытались вывезти из Украины
02 декабря 2025, 09:54В Хмельницкой области мужчина умышленно поджег дом бывшей жены
02 декабря 2025, 09:46Бойцы ГУР уничтожили пусковую установку и две РЛС россиян в Донецкой области
02 декабря 2025, 09:42В Украине изменились цены на овощи: сколько теперь придется тратить на продукты
02 декабря 2025, 09:30Вспышка гепатита А на Закарпатье: родители отказываются от прививок
02 декабря 2025, 09:22Удар по Киеву 29 ноября: в больнице скончался пострадавший в результате обстрела
02 декабря 2025, 09:05Переговоры в Майами или зачем Путин имитировал поездку на фронт
02 декабря 2025, 08:56Россияне запустили по Украине 62 дрона: ПВО обезвредила 39 БпЛА
02 декабря 2025, 08:53Россияне массированно атаковали "шахедами" юг Одесщины: поврежден энергообъект
02 декабря 2025, 08:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все блоги »