08:20  02 декабря
В Сумах полиция задержала наркодельца и изъяла более 5 кг каннабиса
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
01:30  02 декабря
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
02 декабря 2025, 07:14

Российская армия за сутки потеряла в Украине более 1100 военных

02 декабря 2025, 07:14
Фото: 15 ОЕБр
Силы обороны продолжают наносить значительные потери армии РФ, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1100 оккупантов, одну бронемашину, 14 артиллерийских систем, 51 беспилотник, а также 59 единиц автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 02.12.25 ориентировочно составили:

Потери россиян 2 декабря 2025

Как сообщалось, ранее в Донецкой области ССО уничтожили позиции 51-й армии РФ. Это произошло в населенном пункте Затишок.

