Фото: 15 ОЕБр

Силы обороны продолжают наносить значительные потери армии РФ, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1100 оккупантов, одну бронемашину, 14 артиллерийских систем, 51 беспилотник, а также 59 единиц автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 02.12.25 ориентировочно составили:

Как сообщалось, ранее в Донецкой области ССО уничтожили позиции 51-й армии РФ. Это произошло в населенном пункте Затишок.