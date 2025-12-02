На фронті загинув режисер шоу "Орел і Решка" Василь Хомко: коли відбудеться прощання

Режисер популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Василь Хомко загинув на фронті, захищаючи Україну. Йому було 45 років

Трагічну новину в Instagram повідомила його дружина Галина Співак, передає RegioNews.

Вона розповіла, що Василь зник безвісти 2 жовтня, коли виконував бойове завдання, і лише через два місяці стало відомо, що він загинув.

Галина висловила свою біль та відданість пам'яті чоловіка:

"Ти гідно пройшов свій шлях до останнього моменту і загинув у бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас. Спочивай з миром, а ми подбаємо про твою пам'ять", — написала вона.

Василь Хомко, позивний "Бейрут", добровільно приєднався до армії в березні 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, а згодом у Силах спеціальних операцій, де його чекали найважчі завдання. За словами сестри Василя, він вибрав шлях захисту своєї країни, тому що не міг залишитися в тилу, знаючи, що його рідні та близькі потребують захисту.

Колеги Василя по шоу "Орел і Решка", Андрій Бедняков та Євген Сінельников, висловили свої співчуття і поділилися теплими спогадами про співпрацю з ним.

"Спочивай з миром, пане режисере! Мої найкращі епізоди були з тобою", — написав Бедняков.

Сінельников додав:

"Вічна пам'ять".

Прощання з Василем Хомко

Прощання з режисером відбудеться в п’ятницю, 5 грудня, у Михайлівському соборі. Початок служби — о 12:00. Поховання відбудеться на Національному військовому меморіальному кладовищі. Дружина Василя попросила всіх, хто хоче приєднатися до церемонії, попередньо написати їй приватні повідомлення.