3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні розпочалась календарна зима, але синоптична осінь триває

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у середу, 3 грудня, в Україні переважатиме хмарна волога погода.

Дощі пройдуть на півночі, у центральних областях, на півдні України.

На заході та сході також буде хмарно, але без опадів.

Температура повітря коливатиметься у межа +4…+8 градусів, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +8…+12 градусів.

У Києві завтра місцями дощ, вдень +5…+7 градусів.

Нагадаємо, 2 грудня в України прогнозували хмарну вологу погоду із дощами та температурою повітря протягом дня +3…+7 градусів.