Ілюстративне фото: "Укренерго"

Станом на 2 грудня внаслідок нових російських атак частина споживачів у чотирьох областях України залишаються без електропостачання

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

У компанії зазначають, що через удари по енергооб'єктах знеструмлення зафіксовані на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання та повернути електропостачання всім абонентам.

Також повідомляється, що станом на 9:30 ранку вівторка споживання електроенергії було на 2% вищим, ніж напередодні. Це пов’язано зі зниженням температури повітря та суцільною хмарністю, яка зменшує ефективність побутових сонячних електростанцій.

В "Укренерго" просять обмежити використання потужних електроприладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години.

Нагадаємо, в ніч на 2 грудня ворог атакував Україну 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 35 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 8 локаціях. Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 8 локаціях.