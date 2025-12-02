Россияне массированно атаковали беспилотниками инфраструктуру на юге Одесщины

Россияне массированно атаковали "шахедами" юг Одесщины: поврежден энергообъект
Ночью 2 декабря российская армия нанесла очередной массированный удар "шахедами" по югу Одесщины. Целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора.
На энергообъекте возник пожар, который огнеборцы совместно с добровольцами ликвидировали. Однако атака привела к перебоям с электричеством.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
На месте работает штаб по ликвидации последствий. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах.
Для оказания помощи населению развернуты 11 пунктов несокрушимости.
Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по Днепру в понедельник, 1 декабря, возросло до 45 человек. Погибли четыре человека.