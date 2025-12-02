Россияне массированно атаковали беспилотниками инфраструктуру на юге Одесщины

Фото: ОВА

Ночью 2 декабря российская армия нанесла очередной массированный удар "шахедами" по югу Одесщины. Целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора.

На энергообъекте возник пожар, который огнеборцы совместно с добровольцами ликвидировали. Однако атака привела к перебоям с электричеством.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

На месте работает штаб по ликвидации последствий. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах.

Для оказания помощи населению развернуты 11 пунктов несокрушимости.

Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по Днепру в понедельник, 1 декабря, возросло до 45 человек. Погибли четыре человека.