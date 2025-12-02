08:20  02 декабря
02 декабря 2025, 08:43

Россияне массированно атаковали "шахедами" юг Одесщины: поврежден энергообъект

02 декабря 2025, 08:43
Фото: ОВА
Ночью 2 декабря российская армия нанесла очередной массированный удар "шахедами" по югу Одесщины. Целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора.

На энергообъекте возник пожар, который огнеборцы совместно с добровольцами ликвидировали. Однако атака привела к перебоям с электричеством.

Россияне массированно атаковали "шахедами" юг Одесщины

К счастью, погибших и пострадавших нет.

На месте работает штаб по ликвидации последствий. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах.

Для оказания помощи населению развернуты 11 пунктов несокрушимости.

Россияне массированно атаковали беспилотниками инфраструктуру на юге Одесщины
Россияне массированно атаковали "шахедами" юг Одесщины: поврежден энергообъект

Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по Днепру в понедельник, 1 декабря, возросло до 45 человек. Погибли четыре человека.

