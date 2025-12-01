Евросоюз укрепит обороноспособность Украины: что обещают
В ЕС приняли новые инициативы по укреплению обороноспособности Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
В Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны государств-членов Евросоюза. Участниками встречи стали представители Украины.
Основной темой обсуждения стали совместные действия по укреплению обороноспособности Украины и безопасности всего континента.
В частности, в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) Украине выделят 1,5 миллиарда евро грантов на период 2025-2027 годов.
Как сообщалось, ЕС готовит новый оборонный транш для Украины. Речь идет о 80 млн евро на дроны и ПВО.
