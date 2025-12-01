Фото: Telegram/Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко

В Україні презентували нові пам’ятні 10-гривневі монети, що символізують єдність країни та нагадують про її територіальну цілісність

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Сьогодні в Україні презентували нові обігові монети номіналом 10 гривень, присвячені єдності та територіальній цілісності держави. Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила про це у своєму Телеграм-каналі, підкресливши символічне значення монет для національної єдності.

В межах серії "Ми сильні. Ми разом" у обіг уведено перші три пам’ятні монети, присвячені регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії: Криму, Донецькій та Луганській областям. Презентація відбулася за участю голови Національного банку Андрія Пишного та Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, які взяли участь у публічній дискусії зі студентами щодо пріоритетів державної політики.

За словами прем’єрки, випуск монет символічно збігся з річницею Всеукраїнського референдуму 1991 року, коли всі області країни одностайно обрали шлях незалежності. Цей вибір закріплено в Конституції України, і сьогодні його щодня захищають Збройні Сили та інші державні інституції.

Свириденко наголосила, що збереження територіальної цілісності та суверенітету країни залежить від сильного війська, ефективних державних органів та економічної самодостатності.

"Лише в єдності ми були, є і будемо", – підсумувала прем’єрка.

Раніше повідомлялося, Міжнародний валютний фонд чинить тиск на Національний банк України з вимогою провести контрольовану девальвацію гривні – це може стати умовою для отримання нового пакета допомоги у розмірі 8 мільярдів доларів.