18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2025, 20:13

Нацбанк випустить нові 10‑гривневі монети, присвячені єдності та цілісності територій

01 грудня 2025, 20:13
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко
Читайте также
на русском языке

В Україні презентували нові пам’ятні 10-гривневі монети, що символізують єдність країни та нагадують про її територіальну цілісність

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Сьогодні в Україні презентували нові обігові монети номіналом 10 гривень, присвячені єдності та територіальній цілісності держави. Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила про це у своєму Телеграм-каналі, підкресливши символічне значення монет для національної єдності.

В межах серії "Ми сильні. Ми разом" у обіг уведено перші три пам’ятні монети, присвячені регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії: Криму, Донецькій та Луганській областям. Презентація відбулася за участю голови Національного банку Андрія Пишного та Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, які взяли участь у публічній дискусії зі студентами щодо пріоритетів державної політики.

За словами прем’єрки, випуск монет символічно збігся з річницею Всеукраїнського референдуму 1991 року, коли всі області країни одностайно обрали шлях незалежності. Цей вибір закріплено в Конституції України, і сьогодні його щодня захищають Збройні Сили та інші державні інституції.

Свириденко наголосила, що збереження територіальної цілісності та суверенітету країни залежить від сильного війська, ефективних державних органів та економічної самодостатності.

"Лише в єдності ми були, є і будемо", – підсумувала прем’єрка.

Раніше повідомлялося, Міжнародний валютний фонд чинить тиск на Національний банк України з вимогою провести контрольовану девальвацію гривні – це може стати умовою для отримання нового пакета допомоги у розмірі 8 мільярдів доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нацбанк пам'ятна монета Україна Крим Донецька область Луганська область територіальна цілісність
Зеленський у Франції домовився про визнання українських водійських посвідчень
01 грудня 2025, 17:59
Євросоюз зміцнить обороноздатність України: що обіцяють
01 грудня 2025, 15:05
З 2026 року в Україні заборонять "коньяк": що відомо
01 грудня 2025, 14:40
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Смертельна ДТП на Київщині: водій збив велосипедиста
01 грудня 2025, 21:50
У Києві затримали ділка, який "допомагав" тим, хто хоче перереєструвати авто без черги
01 грудня 2025, 21:35
У Вінниці озброєний чоловік пограбував дві кав’ярні за годину: підозрюваного вже затримали
01 грудня 2025, 20:56
Україна розраховує отримати €1 млрд від ЄС на закупівлю американського озброєння
01 грудня 2025, 20:30
У Кривому Розі затримали підозрюваного у пограбуванні 10-річної дитини
01 грудня 2025, 19:54
Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою
01 грудня 2025, 19:41
Новий тип загрози: дистанційно керований "Шахед" атакував автомобіль МВГ на Чернігівщині
01 грудня 2025, 19:19
Відключення світла 2 листопада: якими в Україні будуть графіки обмеження електроенергії
01 грудня 2025, 19:05
MELOVIN отримав розкішний подарунок: яка вартість каблучки від нареченого – військового медика
01 грудня 2025, 19:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »