10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 10:09

Bloomberg: МВФ настаивает на девальвации гривны в Украине

20 октября 2025, 10:09
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Международный валютный фонд оказывает давление на Национальный банк Украины, чтобы тот девальвировал гривну

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с обсуждением этого вопроса, передает RegioNews.

По данным источников, МВФ отмечает преимущества контролируемой девальвации гривны, что якобы может помочь укрепить финансы Украины из-за увеличения бюджетных доходов в национальной валюте.

В то же время чиновники Национального банка якобы противодействуют такому шагу, ссылаясь на риски инфляции и негативное влияние на общественные настроения.

Разногласия в экономической политике могут стать риском для Украины, ведь страна ведет переговоры с МВФ по поводу нового пакета помощи, который может составить 8 миллиардов долларов.

Переговоры продолжились во время ежегодных встреч кредитора в Вашингтоне на прошлой неделе, закладывая основу для переговоров на уровне персонала в следующем месяце.

Директор-руководитель Кристалина Георгиева планирует посетить Киев, чтобы выразить поддержку и укрепить амбиции Украины по получению дополнительного финансирования.

НБУ и МВФ отказались комментировать вопрос о девальвации гривни для Bloomberg.

Как известно, Нацбанк приостановил режим плавающего курса в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А с 2023 разрешил колебания в узком диапазоне. С того времени гривна снизилась по отношению к доллару США примерно на 13%.

Напомним, по данным НБУ темпы роста экономики Украины замедлились во втором квартале 2025 года. Улучшение ситуации прогнозируется во втором полугодии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина МВФ гривна давление НБУ девальвация
Украинцы будут платить больше за бензин: эксперты прогнозируют повышение цен
19 октября 2025, 11:30
Налог 10% на все: как законопроект №14025 ударит по миллионам украинцев
17 октября 2025, 20:12
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
20 октября 2025, 10:55
"Томагавки" и мирные переговоры
20 октября 2025, 10:48
В Киевской области судили диверсанта за поджоги на железной дороге
20 октября 2025, 10:35
Елена Шуляк: Государство запустило современную цифровую систему поддержки украинцев
20 октября 2025, 10:17
В Киеве возле ТЦК правоохранители избили мужчину: им сообщено о подозрении
20 октября 2025, 09:40
РФ атаковала Украину баллистикой и 60 дронами: как отработала ПВО
20 октября 2025, 09:26
Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома и магазины
20 октября 2025, 09:10
Tomahawk для Украины: решение США еще не принято
20 октября 2025, 08:57
В Днепре девушка прыгнула с Амурского моста
20 октября 2025, 08:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »