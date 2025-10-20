Bloomberg: МВФ настаивает на девальвации гривны в Украине

Иллюстративное фото: из открытых источников

Международный валютный фонд оказывает давление на Национальный банк Украины, чтобы тот девальвировал гривну

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с обсуждением этого вопроса, передает RegioNews.

По данным источников, МВФ отмечает преимущества контролируемой девальвации гривны, что якобы может помочь укрепить финансы Украины из-за увеличения бюджетных доходов в национальной валюте.

В то же время чиновники Национального банка якобы противодействуют такому шагу, ссылаясь на риски инфляции и негативное влияние на общественные настроения.

Разногласия в экономической политике могут стать риском для Украины, ведь страна ведет переговоры с МВФ по поводу нового пакета помощи, который может составить 8 миллиардов долларов.

Переговоры продолжились во время ежегодных встреч кредитора в Вашингтоне на прошлой неделе, закладывая основу для переговоров на уровне персонала в следующем месяце.

Директор-руководитель Кристалина Георгиева планирует посетить Киев, чтобы выразить поддержку и укрепить амбиции Украины по получению дополнительного финансирования.

НБУ и МВФ отказались комментировать вопрос о девальвации гривни для Bloomberg.

Как известно, Нацбанк приостановил режим плавающего курса в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А с 2023 разрешил колебания в узком диапазоне. С того времени гривна снизилась по отношению к доллару США примерно на 13%.

Напомним, по данным НБУ темпы роста экономики Украины замедлились во втором квартале 2025 года. Улучшение ситуации прогнозируется во втором полугодии.