Фото: Instagram/melovin_official

Украинский певец Melovin получил от жениха военного роскошный подарок, ставший неожиданностью для его команды

Об этом сообщают в соцсетях, передает RegioNews.

В Киеве на Майдане Независимости состоялось публичное романтическое событие с участием украинского певца Melovin. Во время мероприятия военный сделал музыканту предложение, которое вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

Команда артиста была удивлена сюрпризом

Как сообщают пользователи онлайн-платформ, Melovin получил от жениха кольцо стоимостью $5000. По словам очевидцев, команда артиста даже не догадывалась о подарке, что придало моменту неожиданности.

Музыкант поделился своими эмоциями от события:

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я избрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да".

Этот комментарий активно распространился в социальных сетях, подчеркивая сочетание личной радости и символического места для украинцев.

Событие привлекло внимание фанатов, выражающих поддержку Melovin и поздравляющих его с новым этапом в жизни.

Напомним, ранее украинский артист Melovin поразил поклонников неожиданной новостью – он сказал "да" своему избраннику, военному по имени Петр, который с начала полномасштабной войны служит добровольцем и как парамедик спасает жизнь на самых горячих участках фронта. Певец признался, что их отношения – это любовь с первого взгляда, которую они долго держали в тайне, пока романтическое предложение с букетом из 501 розы не заставило их раскрыть сердца публике.