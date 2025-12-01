18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 19:04

MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика

01 декабря 2025, 19:04
Читайте також українською мовою
Фото: Instagram/melovin_official
Читайте також
українською мовою

Украинский певец Melovin получил от жениха военного роскошный подарок, ставший неожиданностью для его команды

Об этом сообщают в соцсетях, передает RegioNews.

В Киеве на Майдане Независимости состоялось публичное романтическое событие с участием украинского певца Melovin. Во время мероприятия военный сделал музыканту предложение, которое вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

Команда артиста была удивлена сюрпризом

Как сообщают пользователи онлайн-платформ, Melovin получил от жениха кольцо стоимостью $5000. По словам очевидцев, команда артиста даже не догадывалась о подарке, что придало моменту неожиданности.

Музыкант поделился своими эмоциями от события:

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я избрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да".

Этот комментарий активно распространился в социальных сетях, подчеркивая сочетание личной радости и символического места для украинцев.

Событие привлекло внимание фанатов, выражающих поддержку Melovin и поздравляющих его с новым этапом в жизни.

Напомним, ранее украинский артист Melovin поразил поклонников неожиданной новостью – он сказал "да" своему избраннику, военному по имени Петр, который с начала полномасштабной войны служит добровольцем и как парамедик спасает жизнь на самых горячих участках фронта. Певец признался, что их отношения – это любовь с первого взгляда, которую они долго держали в тайне, пока романтическое предложение с букетом из 501 розы не заставило их раскрыть сердца публике.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
деньги соцсети кольцо Melovin обручальное кольцо
Коммуналка, книги и донаты ВСУ: как украинцы тратят "зимнюю тысячу"
01 декабря 2025, 14:01
Деньги для детей перечисляли на фиктивные ФЛПы: в Запорожье разоблачили присвоение 17 млн грн
28 ноября 2025, 10:45
Чиновников Полтавского горсовета подозревают в присвоении 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ
27 ноября 2025, 18:57
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Новый тип угрозы: дистанционно управляемый "Шахед" атаковал автомобиль МВГ на Черниговщине
01 декабря 2025, 19:19
Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии
01 декабря 2025, 19:05
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
01 декабря 2025, 18:59
Романс Зеленского с Ермаком затянулся так надолго, потому что Зеленский долго осваивался в президентском кресле
01 декабря 2025, 18:49
Ракетный удар по Днепру 1 декабря: что известно о пострадавших
01 декабря 2025, 18:49
Разрешение за 5 тысяч долларов: адвокат из Львова обещал "выпустить" мужчину за границу
01 декабря 2025, 18:35
Судья в Закарпатье задержан на взятке в 1300 долларов за отмену ареста
01 декабря 2025, 18:35
Зеленский прокомментировал информацию о "захвате Купянска" россиянами
01 декабря 2025, 18:19
В Днепре после удара баллистики спасли попугая
01 декабря 2025, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »