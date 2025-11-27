Чиновников Полтавского горсовета подозревают в присвоении 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.
Полиция разоблачила должностных лиц Полтавского городского совета по делу о присвоении более 5,4 млн грн во время закупок для нужд ВСУ. Согласно информации правоохранителей, в схему были привлечены директор одного из департаментов горсовета, главный специалист по публичным закупкам и материально ответственное лицо.
Как установили следователи, для реализации плана должностные лица заручились поддержкой директора частного предприятия, занимающегося продажей компьютерного оборудования и программного обеспечения. В 2023 году горсовет закупил 70 спутниковых телефонов с комплектующими для Полтавского областного ТЦК и СП по ценам, значительно превышающим рыночную стоимость.
На основании собранных доказательств полиция сообщила о подозрении экс-директору департамента, двум его подчиненным и бывшему владельцу частного предприятия. Следователи указывают, что действия чиновников нанесли значительный ущерб бюджету.
В настоящее время решается вопрос об избрании мер для участников финансовой сделки. Досудебное расследование продолжается и правоохранители продолжают фиксировать все обстоятельства дела.
Напомним, столичная полиция сообщила о подозрении директору частной фирмы и его отцу, которые присвоили почти 30 млн грн под видом снабжения беспилотников для нужд обороны.