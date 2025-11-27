Фото: иллюстративное

Полиция расследует присвоение миллионных средств при закупках для ВСУ в Полтавском городском совете

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Полиция разоблачила должностных лиц Полтавского городского совета по делу о присвоении более 5,4 млн грн во время закупок для нужд ВСУ. Согласно информации правоохранителей, в схему были привлечены директор одного из департаментов горсовета, главный специалист по публичным закупкам и материально ответственное лицо.

Как установили следователи, для реализации плана должностные лица заручились поддержкой директора частного предприятия, занимающегося продажей компьютерного оборудования и программного обеспечения. В 2023 году горсовет закупил 70 спутниковых телефонов с комплектующими для Полтавского областного ТЦК и СП по ценам, значительно превышающим рыночную стоимость.

На основании собранных доказательств полиция сообщила о подозрении экс-директору департамента, двум его подчиненным и бывшему владельцу частного предприятия. Следователи указывают, что действия чиновников нанесли значительный ущерб бюджету.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер для участников финансовой сделки. Досудебное расследование продолжается и правоохранители продолжают фиксировать все обстоятельства дела.

Напомним, столичная полиция сообщила о подозрении директору частной фирмы и его отцу, которые присвоили почти 30 млн грн под видом снабжения беспилотников для нужд обороны.