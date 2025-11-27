18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
27 ноября 2025, 18:57

Чиновников Полтавского горсовета подозревают в присвоении 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ

27 ноября 2025, 18:57
Фото: иллюстративное
Полиция расследует присвоение миллионных средств при закупках для ВСУ в Полтавском городском совете

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Полиция разоблачила должностных лиц Полтавского городского совета по делу о присвоении более 5,4 млн грн во время закупок для нужд ВСУ. Согласно информации правоохранителей, в схему были привлечены директор одного из департаментов горсовета, главный специалист по публичным закупкам и материально ответственное лицо.

Как установили следователи, для реализации плана должностные лица заручились поддержкой директора частного предприятия, занимающегося продажей компьютерного оборудования и программного обеспечения. В 2023 году горсовет закупил 70 спутниковых телефонов с комплектующими для Полтавского областного ТЦК и СП по ценам, значительно превышающим рыночную стоимость.

На основании собранных доказательств полиция сообщила о подозрении экс-директору департамента, двум его подчиненным и бывшему владельцу частного предприятия. Следователи указывают, что действия чиновников нанесли значительный ущерб бюджету.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер для участников финансовой сделки. Досудебное расследование продолжается и правоохранители продолжают фиксировать все обстоятельства дела.

Напомним, столичная полиция сообщила о подозрении директору частной фирмы и его отцу, которые присвоили почти 30 млн грн под видом снабжения беспилотников для нужд обороны.

Полтавская область ВСУ закупки деньги бюджет подозрение
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
