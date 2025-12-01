18:59  01 грудня
01 грудня 2025, 19:04

MELOVIN отримав розкішний подарунок: яка вартість каблучки від нареченого – військового медика

01 грудня 2025, 19:04
Фото: Instagram/melovin_official
Український співак Melovin отримав від нареченого військового розкішний подарунок, який став несподіванкою для його команди

Про це повідомлють у соцмережах, передає RegioNews.

У Києві на Майдані Незалежності відбулася публічна романтична подія за участю українського співака Melovin. Під час заходу військовий зробив музиканту пропозицію, яка викликала активне обговорення у соціальних мережах.

Команда артиста була здивована сюрпризом

Як повідомляють користувачі онлайн-платформ, Melovin отримав від нареченого каблучку вартістю $5000. За словами очевидців, команда артиста навіть не здогадувалася про подарунок, що додало моменту несподіваності.

Музикант поділився своїми емоціями від події:

"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так".

Цей коментар активно поширюють у соціальних мережах, підкреслюючи поєднання особистої радості та символічного місця для українців.

Подія привернула увагу фанатів, які висловлюють підтримку Melovin та вітають його з новим етапом у житті.

Нагадаємо, раніше український артист Melovin вразив шанувальників несподіваною новиною – він сказав "так" своєму обранцю, військовому Петру, який з початку повномасштабної війни служить добровольцем і як парамедик рятує життя на найгарячіших ділянках фронту. Співак зізнався, що їхні стосунки – це кохання з першого погляду, яке вони довго тримали в таємниці, поки романтична пропозиція з букетом із 501 троянди не змусила їх розкрити серця публіці.

