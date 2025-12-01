18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 15:47

Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою

01 декабря 2025, 15:47
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Военнослужащий Черновицкого пограничного отряда завоевал «золото» в разделе фул-контакт и серебро в лайт-контакте в весовой категории 65 кг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

24-28 ноября в Анталии (Турция) состоялся Кубок мира по универсальному бою, где сборная команда Украины получила первое командное место.

"Военнослужащий Спортивного комитета Госпогранслужбы Валентин Жураковский завоевал золото в разделе фул-контакт и серебро в лайт-контакте в весовой категории 65 кг, продемонстрировав высокий уровень подготовки украинских пограничников", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили микроавтобус с необычной контрабандой . Украинец перевозил батареи для электрокаров стоимостью более 3 млн. грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буковина спорт бой соревнования фото ГПСУ пограничник
Бывший футболист сборной Украины и Динамо мобилизован: в киевском ТЦК сделали заявление
28 ноября 2025, 17:15
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
24 ноября 2025, 14:35
Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии
24 ноября 2025, 14:03
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Новый тип угрозы: дистанционно управляемый "Шахед" атаковал автомобиль МВГ на Черниговщине
01 декабря 2025, 19:19
Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии
01 декабря 2025, 19:05
MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика
01 декабря 2025, 19:04
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
01 декабря 2025, 18:59
Романс Зеленского с Ермаком затянулся так надолго, потому что Зеленский долго осваивался в президентском кресле
01 декабря 2025, 18:49
Ракетный удар по Днепру 1 декабря: что известно о пострадавших
01 декабря 2025, 18:49
Разрешение за 5 тысяч долларов: адвокат из Львова обещал "выпустить" мужчину за границу
01 декабря 2025, 18:35
Судья в Закарпатье задержан на взятке в 1300 долларов за отмену ареста
01 декабря 2025, 18:35
Зеленский прокомментировал информацию о "захвате Купянска" россиянами
01 декабря 2025, 18:19
В Днепре после удара баллистики спасли попугая
01 декабря 2025, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »