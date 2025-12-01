Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
Военнослужащий Черновицкого пограничного отряда завоевал «золото» в разделе фул-контакт и серебро в лайт-контакте в весовой категории 65 кг
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
24-28 ноября в Анталии (Турция) состоялся Кубок мира по универсальному бою, где сборная команда Украины получила первое командное место.
"Военнослужащий Спортивного комитета Госпогранслужбы Валентин Жураковский завоевал золото в разделе фул-контакт и серебро в лайт-контакте в весовой категории 65 кг, продемонстрировав высокий уровень подготовки украинских пограничников", – говорится в сообщении.
