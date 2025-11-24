12:45  24 ноября
В Киеве мужчина поджег авто из-за отказа женщины: подробности
10:50  24 ноября
Во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей
08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 14:03

Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии

24 ноября 2025, 14:03
Читайте також українською мовою
фото: Благотворительный фонд Дениса Парамонова
Читайте також
українською мовою

Анна Охота стала бронзовым призером Кубка мира: ее поздравил меценат Парамонов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Как отмечается, боксер Анна Охота в составе сборной Украины получила бронзовую медаль на Кубке мира в Индии. Спортсменка является воспитанницей боксерского клуба "SMK-SPORT", финансируемого Благотворительным фондом Дениса Парамонова.

В рамках соревнований Анна Охота продемонстрировала высокий уровень подготовки и стабильное выступление. Бронзовая награда стала результатом поединков, в которых участвовали сильнейшие спортсменки из разных континентов.

"Приветствую нашу боксерку с бронзовой медалью! Блестящее выступление Анны Охоты на Кубке мира продемонстрировало всю мощь украинской боксерской школы. Сама поездка на соревнование мирового уровня уже является для каждого спортсмена выдающимся событием, а завоевание медали дает еще большие стимулы для дальнейших свершений. Мы всегда поддерживаем Анну и других украинских спортсменов на пути к выдающимся победам. Желаю Анне дальнейших достижений на ринге!", — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Анна Охота является уроженкой Горишних Плавней Полтавской области, сейчас тренируется в Сумах в одном из боксерских клубов "SMK-SPORT", финансируемом Благотворительным фондом Дениса Парамонова. За годы спортивной карьеры она завоевала ряд наград, в частности стала серебряным призером Чемпионата мира 2018 года и бронзовым призером чемпионатов Европы 2018 и 2019 годов. Также спортсменка является многократной чемпионкой Украины и входит в сборную.

Напомним, Федерация бокса Украины признала Анну Охоту лучшей боксершей страны в сентябре 2025 года. В федерации отметили ее мощное выступление на Чемпионате мира в Ливерпуле, где спортсменка вышла в четвертьфинал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бокс спорт SMK-SPORT Анна Охота Индия медаль
Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс
18 ноября 2025, 07:55
Известный украинский эксфутболист возглавил комитет ФИФА
15 октября 2025, 23:14
Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом
12 октября 2025, 16:13
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
24 ноября 2025, 14:35
Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия
24 ноября 2025, 14:29
На Прикарпатье чиновники Гоструда требовали деньги у предпринимателей за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно
24 ноября 2025, 14:18
Советник Президента назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака о подозрении главе САП
24 ноября 2025, 13:58
Мирные планы, унижающие Украину, только стимулируют Путина к продолжению войны
24 ноября 2025, 13:55
В Николаеве из-за свечки загорелась стиральная машинка
24 ноября 2025, 13:43
У бывшего руководителя одесской налоговой выявили необоснованных активов более чем на 5 млн грн
24 ноября 2025, 13:39
Экснардепка от "Слуги народа" заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака
24 ноября 2025, 13:25
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 13:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »