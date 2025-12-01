18:59  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою

фото: ДПСУ
Військовослужбовець Чернівецького прикордонного загону виборов «золото» у розділі фул-контакт та срібло у лайт-контакті у ваговій категорії 65 кг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Упродовж 24-28 листопада в Анталії (Туреччина) відбувся Кубок світу з універсального бою, де збірна команда України здобула перше командне місце.

"Військовослужбовець Спортивного комітету Держприкордонслужби Валентин Жураківський виборов золото у розділі фул-контакт та срібло у лайт-контакті у ваговій категорії 65 кг, продемонструвавши високий рівень підготовки українських прикордонників", – йдеться у повідомлені.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники виявили мікроавтобус із незвичайною контрабандою. Українець перевозив батареї для електрокарів вартістю понад 3 млн грн.

