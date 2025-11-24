Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
Украинский сумоист Даниил Явгусишин завоевал главный трофей японского сумо – Кубок Императора
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Nikkan Sports.
Нашу страну на престижном турнире Kyushu Basho в Фукуоке представляли два спортсмена – Сиси Масару (настоящее имя – Сергей Соколовский) и Аонисики Арата (Данило Явгусишин).
Явгусишин одержал 12 побед и вышел в чемпионский плей-офф, где его соперником стал монгольский спортсмен Хосеру Томокацу (Сугаррагчаагийин Бямбасурен).
В решающем бою 21-летний уроженец Винницы победил благодаря техническому броску окуринаге, одолев фаворита уже в четвертый раз за карьеру.
Интересно, что Даниил Явгусишин провел всего 14 турниров в карьере перед тем, как получил самый престижный трофей.
Как сообщалось, боксер клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии.