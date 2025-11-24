Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии

фото: nikkansports.com

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Nikkan Sports.

Нашу страну на престижном турнире Kyushu Basho в Фукуоке представляли два спортсмена – Сиси Масару (настоящее имя – Сергей Соколовский) и Аонисики Арата (Данило Явгусишин).

Явгусишин одержал 12 побед и вышел в чемпионский плей-офф, где его соперником стал монгольский спортсмен Хосеру Томокацу (Сугаррагчаагийин Бямбасурен).

В решающем бою 21-летний уроженец Винницы победил благодаря техническому броску окуринаге, одолев фаворита уже в четвертый раз за карьеру.

Интересно, что Даниил Явгусишин провел всего 14 турниров в карьере перед тем, как получил самый престижный трофей.

