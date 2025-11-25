14:55  25 ноября
25 ноября 2025, 14:07

В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили микроавтобус с необычной контрабандой

25 ноября 2025, 14:07
фото: ГПСУ
На Буковине пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через украинско-румынскую границу партии аккумуляторных батарей стоимостью более 3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях в автомобильный пункт пропуска "Дяковцы" прибыл грузопассажирский микроавтобус "Мерседес", которым управлял гражданин Украины 1982 года рождения.

Во время проверки багажного отделения общая группа пограничников и таможенников обнаружила незадекларированные 30 тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.

По предварительной оценке, общая стоимость изъятых аккумуляторов составляет 3,2 миллиона гривен.

В отношении водителя был составлен протокол.

Как сообщалось, в середине ноября на Буковине задержали правоохранителя, который "проводил" мужчин по лесным тропам в Румынию. Стоимость "услуги" составляла от 3 до 10 тысяч евро с человека.

