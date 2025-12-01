15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 14:01

Комуналка, книги та донати ЗСУ: як українці витрачають "зимову тисячу"

01 грудня 2025, 14:01
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
14 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка"

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Зокрема, 11,4 млн заявок оформлено через застосунок "Дія"(з них 2,9 млн – на дітей), понад 700 тис. – самостійно через "Укрпошту", а для 1,8 млн людей, які перебувають у соціальному списку, виплати будуть нараховані автоматично.

За словами прем'єрки, друга хвиля виплат розпочинається сьогодні для тих, хто подав заявку на другий день прийому.

Ті, хто подав заявку через "Укрпошту", почнуть отримувати кошти з 6 грудня.

Наразі кошти вже отримали 3,5 млн людей. Свириденко додала, що українці витратили 473 млн грн: найбільше на комунальні послуги (80%), а також на книги, аптеки та донати для Сил оборони.

Уряд очікує, що загалом допомогу за програмою "Зимова підтримка" отримають 10-14 млн осіб.

Про програму "Зимова підтримка"

Програма "Зимова підтримка" (раніше – "Зимова єПідтримка") була запроваджена урядом України у грудні 2024 року з метою допомоги громадянам у складний зимовий період. Її реалізовує Міністерство соціальної політики спільно з Мінцифри через застосунок "Дія".

Основна ідея програми – підтримати населення під час зростання витрат на комунальні послуги, ліки та базові потреби, а також стимулювати внутрішню економіку.

Нагадамо, за даними міністра соціальної політики Дениса Улютіна, близько 10 млн українців зможуть отримати 1000 гривень зимової підтримки. Для цього у бюджеті передбачено 10 млрд гривень.

