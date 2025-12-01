12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
01 декабря 2025, 07:18

Потери РФ по состоянию на 1 декабря: Генштаб обновил данные

01 декабря 2025, 07:18
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1060 оккупантов, один танк, шесть бронемашин, 14 артиллерийских систем, а также 71 единицу автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.12.25 ориентировочно составили:

Потери россиян 1 декабря 2025

Ранее сообщалось, что Силы обороны тестируют новое вооружение для противодействия российским управляемым авиабомбам.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
